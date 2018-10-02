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ديني

مبروك عطية: زواج المسيار أحلى زواج فى العالم.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن عمره كله أفناه فى تأليف 150 كتابا وسبعة دواوين شعرية، وهم كل ما يملكه فى هذه الحياة فى العلم.

وأضاف الداعية الإسلامي، فى لقائه على فضائية "ام بى سى"، أنه كل هذه الكتب والمؤلفات لم يستطع قول ما يريده حتى الآن فما زال يتبحر فى علوم الدين والدنيا حتى الموت.

وأشار إلى أن زواج المسيار أحلى زواج بالعالم، وسموه بالمسيار لأن الرجل يذهب لزوجته بالسيارة.

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