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موازنة النواب: توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية إلى تحسين الخدمات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:00 م
ياسر عمر
ياسر عمر
هاني حسين
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الضريبة العقارية أقر في عام 2008 قبل أحداث ثورة 25 يناير، ولكن الثورة حالت دون تنفيذه على أرض الواقع.

وأضاف " عمر " في حواره في برنامج " ما وراء الحدث " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن القانون دخل حيز التنفيذ عقب إجراء تعديلات عليه في الثلاثين من يونيو عام 2013.

وتابع:" القانون يستهدف خدمة المواطنين وليس تحصيل أموال منهم فقط"، موضحا أن 25% من حصيلة الضريبة العقارية تدخل في موازنة المحافظة التابع لها العقارات التي سددت الضريبة العقارية لتطوير المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، و25% تذهب إلى صندوق تطوير العشوائيات، و50% تدخل موازنة الدولة المصرية".

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