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رياضة

مرتجي: هدفنا كأس العالم للأندية وكنا نتمنى زيادة الأهداف أمام سطيف.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:44 م
خالد مرتجي
خالد مرتجي
محمد رشاد
علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين على حساب وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، "بطولة مهمة بالنسبة لنا وللجماهير، نريد أن يكرمنا ربنا وإن شاء الله نفوز بالبطولة التى هى هدف الجميع من رئيس النادي لأصغر مشجع".

وتابع: "نريد الصعود إلى كأس العالم للأندية، إن شاء الله نقدر نعمل كدة ونرجع للبطولة من جديد، كنا نتمنى تسجيل أهداف أكثر ولكن هذه هي كرة القدم، وإن شاء الله القادم أفضل".

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