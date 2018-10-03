ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح: لجنة هندسية لمعاينة الحالة الفنية لعمارات بحي الزهور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
نور محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح لمراجعة عمارت الكيلو 4 القديمة والوقوف على حالتها من خلال اللجنة الهندسية حفاظًا على حياة المواطنين.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لمراجعة كافة الأعمال التى تمت بحى الزهور ، مع تواجد جميع المسئولين عن تنفيذ أعمال التطوير والتجميل سواء من الإضاءة والدهانات وتمهيد الطرق وإزالة التعديات مع الوقوف على الأعمال التى لم تستكمل ، مشددًا على توقيع أقصى عقوبة على المقصرين فى أداء أعمالهم .
محافظ مطروح: لجنة هندسية لمعاينة الحالة الفنية لعمارات بحي الزهور
محافظ مطروح: لجنة هندسية لمعاينة الحالة الفنية لعمارات بحي الزهور
محافظ مطروح: لجنة هندسية لمعاينة الحالة الفنية لعمارات بحي الزهور

ترشيحاتنا

رسالة تسبب حرب عصابات في إمبابة.. صدى البلد يكشف تفاصيل جديدة في مقتل شاب عشريني.. الأهالي: الحريم وراء الكارثة.. الشرطة تسيطر.. الطب الشرعي يشرح الجثمان.. والنيابة تكثف تحقيقاتها

بعد وفاة عدد كبير من أعضائها.. أزمة تهدد اكتمال النصاب القانوني لهيئة كبار العلماء

استياء مستخدمي iPhone XS .. ميزة الكاميرا الجديدة لم تسعد أحدا

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

نقل 42 قطعة من موقع تمثال بسماتيك الأول بالمطرية للمتحف الكبير .. صور

حبس عصابة سرقة السيارات في السلام

ماكرون يوافق على استقالة وزير داخلية فرنسا

محمد يوسف يكشف سبب مشاركة الأهلي بالأساسيين أمام النجمة.. فيديو

جماهير الأهلي تهتف لـ الخطيب لحظة وصوله ملعب السلام.. فيديو

ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويصيب معلما في رأسه داخل غرفة المدير

تعرف على فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة

خاميس رودريجيز يثير الجدل حول مستقبله مع بايرن ميونخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟