محافظ مطروح: لجنة هندسية لمعاينة الحالة الفنية لعمارات بحي الزهور

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح لمراجعة عمارت الكيلو 4 القديمة والوقوف على حالتها من خلال اللجنة الهندسية حفاظًا على حياة المواطنين.



كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لمراجعة كافة الأعمال التى تمت بحى الزهور ، مع تواجد جميع المسئولين عن تنفيذ أعمال التطوير والتجميل سواء من الإضاءة والدهانات وتمهيد الطرق وإزالة التعديات مع الوقوف على الأعمال التى لم تستكمل ، مشددًا على توقيع أقصى عقوبة على المقصرين فى أداء أعمالهم .

