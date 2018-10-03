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رياضة

المصري في مواجهة قوية أمام فيتا كلوب بالكونفدرالية .. اليوم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:56 ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
نور عادل
يستضيف فريق المصري البورسعيدي منافسه فريق فيتا كلوب الكونجولي، اليوم الأربعاء، في المباراة المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفريق البورسعيدي المباراة بقيادة حسام حسن وهو يسعى الى استغلال عاملي الأرض والجمهور ، وذلك من أجل تحقيق فوز ونتيجة ايجابية تعطيه الراحة في مباراة العودة التي ستقام خارج أرضه.

وركز حسام حسن خلال المران النهائي على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية.

وأكد حسام حسن أنه هو والجهاز الفني يحملان املًا كبيرًا في تلك البطولة وأنهم يسعون إلى اهدائها الى الجمهور البورسعيدي.

ومن جانبه حاول الجهاز الفني لفريق فيتا كلوب في مرانه الختامي للمباراة المرتقبة إخفاء أوراقه التكتيكية والفنية خوفًا من ملاحقة أعين الجهاز الفني للمصري، حيث اكتفى ببعض التدريبات الخفيفة بالكرة بعيدًا عن النواحي الخططية.

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