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أخبار العالم

عكاظ السعودية: يجب الوقوف مع اليمن بحزم وقوة أكثر لإنقاذها من تفشي المجاعة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، في افتتاحيتها اليوم، الأربعاء، ضرورة وقوف جميع الدول بحزم وقوة أكثر لإنقاذ اليمن من تفشي المجاعة فى الوقت الحالي، خاصة فى ظل المساعي الخبيثة التى تقودها بعض الدول الموالية لإيران لإفشال جهود التحالف العربي وتدمير اليمن.

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "إنقاذ اليمن"، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد 200 مليون دولار كمنحة للبنك المركزي لليمن، يؤكد مجددا نهج السعودية المستمر والدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقا من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة الوطنية.

وأضافت أن تلك المنحة المقدمة تضاف إلى 3 مليارات دولار قدمتها السعودية كوديعة، إضافة إلى أكثر من 13 مليار دولار كدعم إغاثي وتنموي وإنساني لميزانية الحكومة الشرعية ونفقاتها خلال السنوات الأربع الماضية بجانب الدعم العسكري واللوجيستي للجيش والأمن اليمني.

وبينت الصحيفة أن هذا الدعم من السعودية، يساعد الحكومة اليمنية على العمل على مواكبة المتغيرات وهيكلة مؤسسات الدولة بما يساعدها على تجاوز التحديات، فهي اليوم بعد نجاح التحالف العربي في تحرير أكثر من 80% من الأراضي أمامها مسئوليات كبيرة.

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