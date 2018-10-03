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رياضة

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
عمرو الحلوانى
أعلن فوزى البنزرتى، مدرب المنتخب التونسي، قائمة نسور قرطاج استعدادا لمواجهتي النيجر يومي 13 أكتوبر في تونس، و16 من الشهر ذاته خارج الديار، بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس أمم أفريقيا 2019.

وضمت القائمة لأول مرة، مهاجم النادي الصفاقسي فراس شواط، وحارس النجم الساحلي مكرم البديري، كما شهدت القائمة عودة ديلان برون وغيلان الشعلالي، وتواجد حارس الترجي معز بن شريفية، بالرغم من أنه أصبح الحارس الثاني لفريقه بعد تألق زميله رامي الجريدي، وفي المقابل تواصل تجاهل البنزرتي، للاعب الزمالك، فرجاني ساسي الذى يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة الكاملة لمنتخب تونس كالتالي:
فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ـ معز بن شريفية ( الترجي الرياضي التونسي) ـ مكرم البديري (النجم الساحلي) ـ حمدي النقاز (الزمالك المصري) ـ ديلان برون (جينت البلجيكي) ـ حمزة المثلوثي (الصفاقسي) ـ صيام بن يوسف ( قاسم باشا التركي) ـ رامي البدوي (النجم الساحلي) ـ ياسين مرياح (أوليمبياكوس اليوناني) ـ علي معلول (الأهلي المصري) ـ أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي).

وإلياس السخيري ( مونبلييه الفرنسي) ـ محمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) ـ أحمد خليل (الأفريقي) ـ وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي) ـ غيلان الشعلالي ( الترجي الرياضي) ـ بسام الصرارفي ( نيس) ـ فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) ـ طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) ـ نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) ـ عصام الجبالي (روزنبورج النرويجي) ـ سيف الدين الخاوي (كان الفرنسي ) ـ فراس شواط (الصفاقسي).

وسيدخل المنتخب التونسي يوم الاثنين القادم، في معسكر تحضيري استعدادا لمواجهتي النيجر.

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