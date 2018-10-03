مدبولى: جار تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 626 ألف م۳/يوم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 626 ألف م۳/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – بورسعيد – البحر الأحمر).



وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: جارٍ حاليا تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية أبورماد، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة منطقة أبورماد، بمحافظة البحر الأحمر، وجارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح.



وأضافت المهندسة راندة المنشاوى: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2018، وجارٍ أيضًا بالمحافظة، تنفيذ 4 محطات تحلية، هى: رأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة نويبع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2019.



