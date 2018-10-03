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أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تطير إلى باريس

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:17 م
الدكتور غادة والي
الدكتور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
نورهان خفاجي
غادرت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، متجهة إلى فرنسا في زيارة خارجية للمشاركة في بعض الفاعليات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم انهاء إجراءات سفر وزيرة التضامن من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أرسل برقية تهنئه لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بمناسبة حصولها على جائزة منظمة الصحة العالمية لأفضل الوزراء تأثيرًا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة، والتي حصلت عليها مؤخرًا.

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