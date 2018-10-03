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ديني

حكم صلاة الفريضة في السيارة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاة الفجر على اى وضع سواء أكنت جالسًا أو واقفًا لأن صلاة الفجر دائمًا تأتى فى وقت أكون فى المواصلات وانا فى دولة أجنبية؟»، أن الصلاة فى السيارة ليس فيه قيام، فلا يصح أن نصلى من غير ركن، ونحن نستطيع أن نفعله، ولذلك فإن هذا عذرًا للمسافر بأنه يمكن أن يصلى عندما يصل للمكان الذاهب إليه.

وأشار إلى أنه مادُمت قادرا على القيام فلا يجوز لك أن تترك القيام لتجلس، فلك أن تصلى بقدر الإمكان على الوضع الذى يمكنك ان تصلى فيه.

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