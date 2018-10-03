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حوادث

إصابة 8 أشخاص بتسمم لتناولهم خيارا ملوثا بإحدى قرى الدقهلية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:52 م
اللواء محمد حجى
اللواء محمد حجى
همت الحسينى
أصيب 8 أشخاص بتسمم إثر تناولهم خيارا ملوثا بإحدى قرى الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الستامونى من مستشفى لقاس بوصول ٨ أشخاص مقيمون بقلابشو التابعة لمركز الستامونى مصابين بحالة اعياء وقيء.

وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعه وبسؤالهم قرروا بتناولهم ثمار خيار ملوث بمبيد حشرى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.

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