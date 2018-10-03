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أخبار البلد

هبة هجرس تطالب بإنجاز لائحة قانون ذوي الإعاقة.. وتتهم التضامن بتأخيره

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، على ضرورة خروج لائحة قانون ذوي الاعاقة، مشددة على أهمية تلك اللائحة في حصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم على أرض الواقع.

وأضافت هجرس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي معنية بالرد على عدم صدور لائحة قانون ذوي الإعاقة حتى الآن، مطالبة إياها بسرعة إصدار اللائحة، والذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها في فبراير الماضي.

وكانت الدكتورة هبة هجرس، صاحبة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية، قد قالت إن القانون يلزم القطاعين الخاص والعام، بتشغيل وتعيين نسبة 5% من العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسَن عقوبات مشددة بحق المؤسسات التي تمتنع عن توظيفهم، لافتة إلى أن القانون الجديد، بعد تنفيذه، سيُحسن أوضاع ذوي الإعاقة بشكل كبير.

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