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فن

أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
خطف الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى8 أكتوبر الحالى.

وحرص الفيشاوي الصغير على حضور الحفل مع زوجته ندى الكامل وذلك لحضور تكريم الفنان فاروق الفيشاوي في حفل الافتتاح.

ويذكر أن حفل الافتتاح يقام بمكتبة الاسكندرية ويشهد عرض فيلم دمشق حلب للمخرج باسل الخطيب
أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور
أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور
أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور
أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور
أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية..صور

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