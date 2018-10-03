بـ 12 مقعدًا.. مستقبل وطن يحصد رئاسة أغلبية لجان نوعية البرلمان

مع انطلاق دور الانعقاد الرابع، وإعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب انتخابات اللجان النوعية، التى تمت اليوم، خاض حزب مستقبل وطن، منافسة شرسة على عدد كبير من مقاعد رئاسة اللجان، حصد فيها الحزب أغلب المقاعد التى خاضها نوابه، إما بالتزكية أو الاقتراع.



ويستعرض "صدى البلد" اللجان التى ظفر برئاستها ممثلي حزب مستقبل وطن بالبرلمان، والتى وصلت إلى 12 مقعدًا.



*لجنة الشباب والرياضة

فاز بها المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، بالتزكية.



*لجنة التضامن

"زعيم الأغلبية" صفة جديدة حملها النائب عبد الهادي القصبي، باعتباره رئيسًا لدعم مصر، إلى جانب استمراره كرئيس للجنة التضامن، على مدار الأربع دورات تشريعية، إضافة إلى كونه نائب رئيس مستقبل وطن.



*لجنة الصناعة

بعدما استمر فرج عامر فى رئاسة لجنة الشباب والرياضة، طوال ثلاث دورات تشريعية سابقة، قرر أن يخوض هذه المرة الانتخابات على رئاسة لجنة الصناعة، وفاز بهاا.



*لجنة حقوق الإنسان

كان علاء عابد من أبرز المنتقلين إلى حزب مستقبل وطن، بعد أن كان رئيسًا للهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، ليترشح مجددًا على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ويفوز بها، كنائب عن مستقل وطن.



*لجنة العلاقات الخارجية

فاز بها النائب كريم درويش، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، بعد أن دخل باب البرلمان كمعين من قبل رئيس الجمهورية.





*لجنة الشئون الاقتصادية

بعد تربع النائب عمرو غلاب على رئاستها، طوال الثلاث دورات تشريعية السابقة، جاء النائب أحمد سمير، ليفوز برئاسة اللجنة، ممثلًا عن الحزب ذاته.



*لجنة الاسكان

ظفر بها النائب علاء والي، ليعود من جديد إلى رئاستها، والتى كان قد تولاها خلال الفصل التشريعي الثاني.



*لجنة الصحة

استمر النائب محمد العماري على رئاستها للمرة الثانية على التوالي، وذلك عن طريق التزكية، بعد اعتذار النائب مجدي مرشد عن خوضه الانتخابات.



أما لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ففاز بها النائب محمد كمال مرعي.. فيما استمر النائب هشام عبد الواحد رئيسًا للجنة النقل، كذلك الأمر فيما يتعلق بلجنة القوي العاملة، والتي فاز بها النائب جبالي المراغى عن طريق التزكية.



وهيمن الحزب على معظم مقاعد رئاسة اللجان، ليرئس النائب سامي هاشم، لجنة التعليم والبحث العلمي، ممثلًا عن مستقبل وطن، خلفًاا للنائب جمال شبحة.