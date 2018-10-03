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أخبار البلد

أحدث تطبيقات الخدمات المصرفية عبر المحمول في القاهرة خلال أيام

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت شركة "سي آر تو" CR2- أبرز الشركات العالمية في مجال الأنظمة والتكنولوجيات الرقمية الخاصة بالبنوك والخدمات المصرفية- أنها تستعد لتقديم الجيل الجديد "NextGen" من تطبيقات الخدمات المصرفية عبر التليفون المحمول في مصر، لأول مرة. التطبيق الجديد، والذي تم تصميمه ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملاء، البنوك ويساهم في تطوير طريقة التعامل فيما بين العميل والبنوك في مصر، بصورة شاملة.

وستقوم الشركة خلال مؤتمر يضم قيادات البنوك وعدد من كبار المسؤولين بالمصارف في مصر، يوم الأربعاء 10 أكتوبر الحالي بالقاهرة، باستعراض رؤيتها لاستراتيجيات التحول الرقمي في المجال المصرفي، وخاصة الاستراتيجيات الأكثر نجاحًا على مستوى العالم، فضلاً عن تقديم مزايا وقدرات الأنظمة البنكية الحديثة التي تعمل من خلال القنوات الرقمية.

وتحت عنوان "إعادة تقييم استراتيجيات التحول الرقمي التي تستهدف تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بفاعلية وفي آي وقت"، سوف يناقش المؤتمر أفضل التجارب والخبرات التي يمكن أن تقوم بتطبيقها البنوك العاملة في مصر لتحسين تجربة تواصل العملاء معها عن طريق القنوات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها التليفون المحمول. كما سيتناول المؤتمر أحدث الاتجاهات والمعلومات في مجال تطبيقات التكنولوجيات المالية "فينتك" Fintech، والتي ستقدمها واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في مجال البحوث والدراسات الخاصة بالخدمات والعمليات المصرفية الرقمية.

حيث سيقوم برايان لاندي، مدير "مجموعة بيركلي للأبحاث "Berkeley Research Group، ومقرها "سيلكون فالي"، في فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، باستعراض رؤيته حول القضية الرئيسية للمؤتمر وهي: كيف يمكن للبنوك المصرية في مرحلة "تميز الخدمة"، تقديم حلول وخدمات شاملة، ومتكاملة لعملائها، توفر لهم الرضى في كل مرة يستخدمون فيها تلك الخدمات، بما في ذلك فهم دور التليفون المحمول، كأحد قنوات تقديم الخدمة المصرفية، وإظهار التقدير للعملاء الحاليين والمحتملين، وضمان أن تكون الخدمة التي تصل لهؤلاء العملاء متناسقة وموحدة، سواء كان مصدرها خدمة العملاء أو التسويق أو الدعم الفني وذلك في ظل انخفاض عدد الزيارات للفروع وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء، الذي يرجع للتغير في سلوكيات العملاء، في إطار التوجه نحو العالم الرقمي.

وتضم قائمة عملاء شركة "سي آر تو" CR2 في مصر، مجموعة من أبرز البنوك من بينها، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني الأهلي (QNBAA) وبنك أبو ظبي الأول-مصر (FAB). وهي تتخذ من دبلن، بأيرلندا، مقرًا رئيسيًا لها، وتعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الأنظمة والتكنولوجيات الخاصة بالبنوك و"التكنولوجيات المالية" Fintech، فضلاً عن أنها تتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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