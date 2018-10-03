مستشار الأمن القومي الأمريكي يرد على اتهامات إيران

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون إيران بأنها دولة مارقة، بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة أنها بصدد إنهاء معاهدة 1955 بسبب الدعوات لإنهاء العقوبات التي تؤثر على استيراد السلع والمنتجات الإنسانية إلى البلاد.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت البريطانية"، قال بولتون في مؤتمر صحفي، مؤيدا للقرار الذي أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو، إن إيران دولة مارق وتمثل تهديدا على جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولهذا السبب لا يأخذ ما يقولونه على محمل الجد. في إشارة منه لتصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة، بأن الولايات المتحدة تمارس البلطجة ضد الدول، وتنتهك القانون الدولي بمطالبتها الدول والشركات بالتوقف عن التجارة مع إيران.



وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة أنهت اليوم، معاهدة 1955 مع إيران بعد ساعات من حكم محكمة العدل الدولية بأن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات التي تحد من استيراد السلع المرتبطة بسلامة الطيران المدني في إيران. وكان الإيرانيون قد قالوا إن العقوبات الأمريكية انتهكت معاهدة الصداقة الثنائية لعام 1955 ، التي تم التوقيع عليها في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وإيران يتمتعان بعلاقات جيدة.



