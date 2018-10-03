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بدرة: الرئيس يناقش مع المجموعة الاقتصادية الارتقاء بمعدلات نمو الاقتصاد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
أسامة علي
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية كان للوقوف على مستجدات الوضع الاقتصادى استنادا على مؤشرات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "بدرة" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى" أنه تم اليوم استعراض معدلات النمو الاقتصادي وسبل الارتقاء بها، لافتا إلى أن اجتماع اليوم كان بمثابة قياس للبرنامج الاقتصادي للدولة هل يتم تنفيذه حسب المخطط الزمني المحدد له للوقوف على آخر المستجدات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، فضلًا عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.

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