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أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:52 م
أحمد موسى
أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر بيانا اليوم أكد أن الاحد المقبل سيكون إجازة رسمية للقطاع العام بدلا من يوم السبت احتفالا بنصر أكتوبر.

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير القوى العاملة سيصدر غدا قرارا للاعلان أن يوم الأحد أيضا سيكون إجازة للقطاع الخاص.

وطالب المواطنين بالقطاع الخاص بمتابعة بيان وزير القوى العاملة غدًا.

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