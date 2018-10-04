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أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوستروما الروسية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
فتحت لجنة التحقيق في روسيا، قضية جنائية بشأن حادث تحطم مروحية في مقاطعة كوستروما وسط روسيا، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.

وذكر مصدر فى لجنة التحقيق، أن "قسم التحقيق فى مقاطعة ياروسلافل المعنى بالنقل.. فتح (فيما يتعلق بتحطم طائرة مروحية خاصة فى منطقة سوليغالشسكى فى منطقة كوستروما وأدى الحادث لمقتل ثلاثة أشخاص)، قضية جنائية للاشتباه بالجريمة المنصوص عليها فى الجزء الـ 3 من المادة 263 من القانون الجنائى للاتحاد الروسى (انتهاك قواعد سلامة حركة وتشغيل النقل الجوي، ما أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر)".

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، فإن مجموعة تحقيق تنفيذية وفرق البحث الجنائي، تعمل فى موقع التحطم لتحديد ظروف تحطم الطائرة، وهوية الضحايا، وكذلك الأسباب والظروف التى ساهمت فى وقوع الحادث.

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