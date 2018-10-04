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حوادث

ضبط عاطل ووفاة آخر عقب قيامهما بسرقة سيارة نقل بالسويس

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
ضبط عاطل ووفاة آخر
ضبط عاطل ووفاة آخر عقب قيامهما بسرقة سيارة نقل بالسويس
حسن غنيمة
أصدرت مديرية أمن السويس، بيانًا حول واقعة ضبط عاطل ووفاة آخر عقب قيامه بسرقة سيارة نقل وتبادله لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات أمن السويس.

وتبلغ من إدارة شرطة النجدة للخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بسرقة السيارة رقم (14614 نقل السويس)، وعلى الفور قامت قوة الكمين باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط السيارة، وأثناء ذلك فوجئوا بدخول السيارة المُبلغ بسرقتها قادمة مسرعة تجاه الكمين. 

وقامت قوة الكمين بمحاولة إيقافها إلا أن قائدها لم يمتثل واخترق الكمين ( بدفع الصدادات الحديدية )، فقامت قوة الكمين بمطاردة السيارة تجاه القاهرة، حيث فوجئت القوات بإطلاق قائد السيارة أعيرة نارية تجاهها والتى بادلته بالمثل وتوقف بجانب الطريق متخليًا عن السيارة المستولى عليها، وبحوزته بندقية آلية واستقل سيارة ملاكى تحمل رقم ( أ ب ر 6369 مصر) واستمر فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات. 

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط السيارة الملاكى وقائدها ويدعى "أحمد ف.ح" سن 33 "عاطل" ومقيم بمنطقة المرج الجديدة دائرة قسم شطة المرج بالقاهرة )، وتبين إصابة مُطلق الأعيرة النارية قائد السيارة المُبلغ بسرقتها، ويدعى "أحمد م.م" سن 30 - عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج بالقاهرة ( بعيار نارى بالصدر والكتف وتوفى متأثرًا بإصابته ) وعثر بالسيارة الملاكى على ( بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات نارية من ذات العيار ، وفوارغ طلقات من ذات العيار، ومفك ).

بمناقشة قائد السيارة الملاكى اعترف بالاشتراك مع المتوفى بسرقة السيارة النقل بأسلوب فتح الباب بالضغط مستخدمين فى ذلك المفك المضبوط والسيارة الملاكي قيادته وأنها ملك والدة المتوفى وأن البندقية خاصة بالمتوفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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