محمد إمام يحمس فاروق الفيشاوي ضد السرطان: أنت قوي وقدها

شارك الفنان محمد عادل إمام تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وجه فيها رسالة للفنان فاروق الفيشاوي بعد إعلان الأخير عن إصابته بالسرطان، فعلق «إمام» قائلًا: «بحبك جدًا .. ربنا يشفيك و يشفى كل مرضانا .. انت قوي و قدها .. #فاروق_الفيشاوي».



وكان فاروق الفيشاوي، قد فجّر مفاجأة كبيرة، مساء أمس الأربعاء، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة.



انتابت حالة من الحزن والبكاء الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.



وفور انتهاء الحفل اتجه الفنانون إلى الفنان فاروق الفيشاوي ليدعموه في مرضه وكان من بين هؤلاء الفنان كمال أبو رية الذي توجه بسرعة كبيرة عليه مرددا لماذا لم تبح لي ؟ وكان رد الفيشاوي متخفش عليا.