جامعة عين شمس تطلق معرض صنع بفخر في مصر.. 4 نوفمبر



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، معرض "صنع بفخر في مصر"، والذي يقام في دورته الخامسة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف سهيل محمود حمزة أمين مساعد الجامعة لشئون القطاع، وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.



يقام المعرض بالحرم الرئيسي للجامعة أمام قصر الزعفران، في الرابع من نوفمبر القادم ولمدة أسبوع، بمشاركة 39 شركة من الشركات العاملة في العديد من الصناعات الوطنية.



يضم المعرض العديد من المنتجات المختلفة مثل صناعة الأغذية والجلود والغزل والنسيج وغيرها من المنتجات، وذلك بهدف تشجيع الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.