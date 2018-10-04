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أخبار العالم

زعيم حماس في أول حوار مع صحيفة إسرائيلية: الحرب ليست من مصلحة أحد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:04 م
يحيى السنوار
يحيى السنوار
وكالات
أكد يحيى السنوار رئيس حركة حماس أن "الحرب ليست من مصلحة أحد، ولكن الانفجار بات لا مرد له".

وفي مقابلة أجرتها فرانشيسكا بوري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" و"لا ريبوبليكا" الإيطالية، في قطاع غزة مع السنوار قال فيها إن "هناك فرصة حقيقية للتغيير"، وإنه بدون إنهاء الحصار لا يوجد وقف إطلاق نار.

وأجريت المقابلة في مكتبه في مدينة غزة، وهي الأولى للسنوار لوسيلة إعلام إسرائيلية، نشرت مقتطفات منها، اليوم الخميس، وسيتم نشرها بالكامل يوم غد الجمعة.

ردا على سؤال بشأن موافقته على إجراء المقابلة الآن، ولصحيفة إسرائيلية، أجاب السنوار لأنه "يرى الآن فرصة حقيقية للتغيير".

وأضاف أن "حربا جديدة ليست من مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست من مصلحتنا"، متسائلا "من لديه الرغبة في مواجهة دولة نووية بمقلاع.. الحرب لن تحقق شيئا".

وردا على سؤال تبادر بالنتيجة "ولكنك حاربت طوال حياتك؟"، أجاب السنوار "لا أقول أني لن أحارب، وإنما لا أريد مزيدا من الحروب. نريد نهاية للحصار"، مضيفا أن "التزامنا الأول هو العمل من أجل مصالح شعبنا، وحمايته، والدفاع عن حقوقه وحريته واستقلاله".

وفي ظل حقيقة أن 80% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إنسانية، كما أن 50% منهم بحاجة لمساعدات غذائية، سألت الصحيفة السنوار عما إذا كان يتحمل المسئولية عن ذلك، فأجاب أن المسؤولية يتحملها من أغلق الحدود، وليس من يحاول أن يفتحها مجددا.

وفي إجابته على السؤال بشأن وقف إطلاق النار، قال إن ذلك يعني "التهدئة التامة مقابل وقف الحصار". وعندما كررت السؤال "الهدوء مقابل الهدوء؟"، أجاب أن "الهدوء مقابل الهدوء ووقف الحصار".

ووجهت المراسلة سؤالا للسنوار حول مدى أهمية بند تبادل الأسرى في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي رد بالقول إن "ذلك مسألة أخلاقية وليست سياسية"، وإنه يرى في ذلك واجبا، وسيبذل كل جهوده للإفراج عمن لا يزالون في السجون.

وفي إجابته على السؤال حول ماذا سيحصل في حل فشل وقف إطلاق النار، قال السنوار إن الاتفاق ليس قائما اليوم، وإن حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية على استعداد للتوقيع عليه.

وأضاف "سندافع عن أنفسنا في حال تعرضنا للهجوم.. وستكون هناك حرب أخرى، وعندها، وبعد عام، ستأتين إلى هنا، وسأقول لك مرة أخرى إن الحرب لن تحقق شيئا".

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