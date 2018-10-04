التموين تشدد على تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات

شدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم الذى تقدمه الدولة.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياً رقم "27" لسنة 2018 بشأن تنقية البطاقات التموينية واستكمال بيانات المستفيدين بها.





وأكد التوجيه الوزارى أنه فى إطار قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتنقية البطاقات التموينية، مما أسفر عن حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بصفة مؤقتة، نتيجة عدم توافر بياناتهم على قاعدة البيانات، وحرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين يقوم من لديه مشكلة نتيجة حذف أحد الأفراد المُقيدين على البطاقة، بإضافة الأفراد المخصومة على موقع "دعم مصر" مسجلاً جميع بيانات المستفيدين على بطاقته التموينية وخاصة الأرقام القومية، أو قيام المواطن بملء استمارة أداء خدمة يدوّن بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة.



