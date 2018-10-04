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اقتصاد

التموين تشدد على تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
شدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم الذى تقدمه الدولة.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياً رقم "27" لسنة 2018 بشأن تنقية البطاقات التموينية واستكمال بيانات المستفيدين بها.

وأكد التوجيه الوزارى أنه فى إطار قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتنقية البطاقات التموينية، مما أسفر عن حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بصفة مؤقتة، نتيجة عدم توافر بياناتهم على قاعدة البيانات، وحرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين يقوم من لديه مشكلة نتيجة حذف أحد الأفراد المُقيدين على البطاقة، بإضافة الأفراد المخصومة على موقع "دعم مصر" مسجلاً جميع بيانات المستفيدين على بطاقته التموينية وخاصة الأرقام القومية، أو قيام المواطن بملء استمارة أداء خدمة يدوّن بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة.

وأوضح التوجيه الوزارى أن مكاتب التموين ستقوم باستلام الاستمارات من المواطنين وإرسالها للوزارة، كما يتم تشكيل لجنة من ديوان عام الوزارة لاستلام هذه الاستمارات وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى ليقوم بتسجيل البيانات وتعديل البطاقات التى يتم استكمال بيانات المستفيدين بها فورًا.

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