ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مجلة أمريكية : توم كروز يقاطع ابنته منذ سنين لاختلاف ملتهما

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:57 م
صدى البلد
أ ش أ
كشفت مجلة (يو.أس.ويكلي) الأمريكي اليوم الخميس أن الممثل الأمريكي المشهور توم كروز يرفض لقاء نجلته "سيري" لسنوات لاختلاف ديانتها عن ديانته.

وتزعم المجلة الأمريكية أن نجم هوليود يُسمح له برؤية نجلته البالغة من العمر 12 عامًا لعشرة 10 أيام في الشهر، ولكنه اختار عدم رؤيتها لأنها لا تتبع كنيسة "سيانتولوجيًا".

وانفصل كروز عن زوجته الثالثة كاتي هولمز في عام 2012 بعد ست سنوات من الزواج مع الممثلة التي تم منحها حق الحضانة لابنتهم.

ولاحظت المجلة أن كروز لم يتم تصويره مع سوري منذ 2013.

ويعتبر كروز من أحد المتعصبين للسيانتولوجيا لعقود بعد أن تم تقديمه إلى المنظمة من قبل الزوجة الأولى ميمي روجرز.

وبعد طلاقه من روجرز في عام 1990، تزوج من نيكول كيدمان وتبنى الزوجان طفلين - ابنهما كونور وابنته إيزابيلا، وعندما انفصلا في عام 2001 ، ظل الأطفال مع أبيهم واستمروا في الظهور داخل السيانتولوجيا.

وقال الناقد السينتولوجي توني أورتيجا لـلمجلة الأمريكية "وتجاوزت كاتي ونيكول زوجهما توم عقب طلاقهما وعاشا حياتهما خارج الكنيسة".

جدير بالذكر أن فكرة "السيَنتولوجيا" تتلخص في "ميكنة" الإنسان والعلاقات الإنسانية على جميع المستويات، بدءا بالفرد ونهاية عند الدول.

وتهدف إلى تخليص الإنسان من الخصائص الإنسانية التي يرى أنها موطن ضعفه والرقي به إلى درجة إتقان عمل الماكنات.. أي انسان بلا مشاعر.

ترشيحاتنا

مجلة أمريكية : توم كروز يقاطع ابنته منذ سنين لاختلاف ملتهما

وعاشروهن بالمعروف: تحصين منزل الزوجية من الخلافات والنكد بهذه الطريقة

تعليق ناري من خالد بيومي على فييرا مدرب الإسماعيلي الجديد

الأعلى للإعلام ينذر 6 شركات لمنع البث خارج مدينة الإنتاج

أول رد فعل رسمي سعودي على تركيا بشأن اختفاء خاشقجي

نيمار يتجاهل محمد صلاح فى ترشيحات جائزة أفضل لاعب فى العالم

رسالة مؤثرة من آيتن عامر لـ فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

الزمالك يستنجد بـ أبو ريدة لحل أزمة خصم الفيفا للنقاط

توتال إيجيبت تكشف أسباب انفجار مستودع مسطرد

وقف معاش الضمان الاجتماعى لـ 30 ألف أسرة بقنا.. فيديو

القوى العاملة: السبت أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية لمواجهة الهلال.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مشروع وظيفتك جنب بيتك
محافظ الدقهلية: القضاء على أزمة القمامة باتباع نظام ثابت وسليم
محافظ الدقهلية: نسعى لتقديم كافة الخدمات للمواطن وتذليل عقبات الوصول للمسئول
المعارضة الإيرانية تكشف نشاطات طهران الإرهابية وتطالب بقرارات حاسمة
نصر سالم: تغلبنا على العدو الإسرائيلي بإمكانات أقل والإيمان بالله

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟