مجلة أمريكية : توم كروز يقاطع ابنته منذ سنين لاختلاف ملتهما

كشفت مجلة (يو.أس.ويكلي) الأمريكي اليوم الخميس أن الممثل الأمريكي المشهور توم كروز يرفض لقاء نجلته "سيري" لسنوات لاختلاف ديانتها عن ديانته.



وتزعم المجلة الأمريكية أن نجم هوليود يُسمح له برؤية نجلته البالغة من العمر 12 عامًا لعشرة 10 أيام في الشهر، ولكنه اختار عدم رؤيتها لأنها لا تتبع كنيسة "سيانتولوجيًا".



وانفصل كروز عن زوجته الثالثة كاتي هولمز في عام 2012 بعد ست سنوات من الزواج مع الممثلة التي تم منحها حق الحضانة لابنتهم.



ولاحظت المجلة أن كروز لم يتم تصويره مع سوري منذ 2013.



ويعتبر كروز من أحد المتعصبين للسيانتولوجيا لعقود بعد أن تم تقديمه إلى المنظمة من قبل الزوجة الأولى ميمي روجرز.



وبعد طلاقه من روجرز في عام 1990، تزوج من نيكول كيدمان وتبنى الزوجان طفلين - ابنهما كونور وابنته إيزابيلا، وعندما انفصلا في عام 2001 ، ظل الأطفال مع أبيهم واستمروا في الظهور داخل السيانتولوجيا.



وقال الناقد السينتولوجي توني أورتيجا لـلمجلة الأمريكية "وتجاوزت كاتي ونيكول زوجهما توم عقب طلاقهما وعاشا حياتهما خارج الكنيسة".



جدير بالذكر أن فكرة "السيَنتولوجيا" تتلخص في "ميكنة" الإنسان والعلاقات الإنسانية على جميع المستويات، بدءا بالفرد ونهاية عند الدول.



وتهدف إلى تخليص الإنسان من الخصائص الإنسانية التي يرى أنها موطن ضعفه والرقي به إلى درجة إتقان عمل الماكنات.. أي انسان بلا مشاعر.