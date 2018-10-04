علي المصيلحي وأحمد المسلماني في عزاء والدة جابر نصار.. صور

حرص الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، والاعلامي احمد المسلماني، والدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، على المشاركة في عزاء والدة الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وكانت والدة "نصار" توفيت صباح الأحد الماضى، وشيعت الجنازة من المسجد الكبير بشرباص التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.