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ثقافة

انتخاب مصر في المجلس التنفيذي لمنتدى الجوائز العربية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:46 م
الدكتور سعيد المصرى
الدكتور سعيد المصرى رئيس المجلس الأعلى للثقافة
أ ش أ
انتخب أعضاء منتدى الجوائز العربية، الذي يقام حاليًا بمدينة الرياض، الدكتور سعيد المصرى رئيس المجلس الأعلى للثقافة ممثلا عن مصر فى المجلس التنفيذى للمنتدى، ضمن سبعة أعضاء من السعودية والمغرب والكويت وفلسطين ولبنان والأردن.

وقال الدكتور سعيد المصري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن المنتدى أوصى بعقد اجتماع دوري في أكتوبر من كل عام، وتأسيس بوابة إلكترونية تضم كل الجوائز العربية، وتبادل المعلومات بين الجوائز ودعوة ممثلي الجوائز لحضور حفلات الإعلان عن الفائزين، وفتح العضوية للجوائز العربية الأخرى.

يذكر أن هذا المنتدى يعقد حرصا من جائزة الملك فيصل على إيجاد تنسيق أكبر وتعاون أشمل بين الجوائز العربية، وذلك بموجب قرار تم اتخاذه في الاجتماع الأول الذى ضم ممثلي 20 جائزة في 13 دولة عربية لمناقشة وضع الجوائز العربية وآليات عملها وأوجه التشابه والاختلاف بينها وتبادل الخبرات لتطوير الجوائز العربية.

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