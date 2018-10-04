ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ريم مصطفى تكشف عن التاتو الخفي على جسمها.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة ريم مصطفى، انها ترسم على كتفها تاتو يحمل كلمات «كما تدين تدان»، مشيرة الي أنها تسير على تلك الجملة كمبدأ في الحياة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" على قناة CBC، أنها لا تقصد توجيه رسالة الي أحد بذلك التاتو، ورددت ضاحكة: «أنا مش كاتباها لحد بس كل واحد عارف نفسه بقى».

وتابعت ريم ساخرة: «للي على راسه بطحة».

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام تحذر أي وسيلة إعلامية من انتحال صفة التبعية لـ الهيئة

تغلبي على متاعب تنظيف المنزل في 4 خطوات

الخطيب في مران الأهلي بالتتش

شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة

قتلوا عمتها بعدما رفضت بيعها لهم.. قصة نادية الهاربة من ظلام باريس

بعدما فرح جدته.. منى الشاذلي تهديه أكبر شيك حجما

البيت الأبيض يتسلم نتائج التحقيق حول اتهامات مرشح ترامب للمحكمة العليا

أحد أبطال حرب أكتوبر يروي تفاصيل أسر عساف ياجورى .. فيديو

بن سحيم يهاجم أمير قطر: 468 يوما مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم

عسكري إسرائيلي: كابوس الهزيمة فى ذكرى حرب أكتوبر لا زال يطاردنى

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر

حكاية 16 بطلا خلعوا الزى الرياضى وشاركوا في حرب أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟