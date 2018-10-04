ريم مصطفى تكشف عن التاتو الخفي على جسمها.. فيديو

أكدت الفنانة ريم مصطفى، انها ترسم على كتفها تاتو يحمل كلمات «كما تدين تدان»، مشيرة الي أنها تسير على تلك الجملة كمبدأ في الحياة.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" على قناة CBC، أنها لا تقصد توجيه رسالة الي أحد بذلك التاتو، ورددت ضاحكة: «أنا مش كاتباها لحد بس كل واحد عارف نفسه بقى».



وتابعت ريم ساخرة: «للي على راسه بطحة».



