ترامب يتهم الصين بالاستغلال التجاري للولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتخذ أشد الإجراءات حزما ضد ما وصفه بالاستغلال الصيني للولايات المتحدة.



وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم "الجمعة": "إن إدارته لن تسمح بخسارة الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات لصالح الصين".



وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتهم - أمس - الصين بالسعي لتغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وممارسة العدوان في مجالات عدة بينها الأمن والتجارة، وأن الصين تتدخل في الديمقراطية الأمريكية وتسعى للتأثير على الرأي العام الأمريكي قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.