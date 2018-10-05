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أخبار العالم

ترامب يتهم الصين بالاستغلال التجاري للولايات المتحدة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:05 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتخذ أشد الإجراءات حزما ضد ما وصفه بالاستغلال الصيني للولايات المتحدة.

وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم "الجمعة": "إن إدارته لن تسمح بخسارة الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات لصالح الصين".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتهم - أمس - الصين بالسعي لتغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وممارسة العدوان في مجالات عدة بينها الأمن والتجارة، وأن الصين تتدخل في الديمقراطية الأمريكية وتسعى للتأثير على الرأي العام الأمريكي قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.

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