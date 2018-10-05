سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات، اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.



وبلغ متوسط سعر صرف الدولار وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري نحو 17.8575 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر اليورو نحو 20.5322 جنيه للشراء، و20.6804 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ حوالي 7 قروش عن أسعاره أمس.



وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.1869 جنيه للشراء، و23.7508 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 4 قروش، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1497 جنيه للشراء، و18.2509 جنيهًا للبيع.



وسجل 100 ين ياباني نحو 15.6837 جنيه للشراء، و15.7738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية فقد أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.7675 جنيه للشراء، و4.7943 جنيه للبيع، بارتفاع قرش عن سعر أمس، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.