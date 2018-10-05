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أخبار البلد

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل السعودي
أ ش أ
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم "الجمعة"،برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك سلمان -في البرقية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"،باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور، معربا عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.

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