آلام الخلفية وراء تأهيل عمرو جمال

أدي عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي وتأهيل صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



واشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية، وأدى جلسة علاج في «الجيم»، واستكمل التأهيل بفقرة جري حول الملعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب مع طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج للتأكد من درجة تعافيه من الإصابة.