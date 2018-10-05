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محافظات

الوادي الجديد تلغي احتفالات العيد القومي بسبب حريق الراشدة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:08 م
الوادى الجديد تلغى
الوادى الجديد تلغى احتفالات العيد القومي بسبب حريق الراشدة
منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إلغاء الاحتفالات التي كان من المقرر ان تتم فعالياتها مساء اليوم الجمعة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى وذلك نظرا لنشوب حريق هائل بقرية الراشدة في الداخلة، كما توجه المحافظ إلى موقع الحريق للوقوف والمتابعة على ارض الواقع لعمليات الإطفاء والتبريد للحريق.

وكان إخطار أمني تلقاه اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد بنشوب حريق في مزارع نخيل بقرية الراشدة بالداخلة حيث امتدت السنة النيران إلى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بــ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع للمشاركة في إخماد الحريق.

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