3 جمل فنية ملخص تدريب الإسماعيلي بقيادة فييرا

قاد البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، ثانى تدريبات للفريق الأول اليوم الجمعة بعد توليه المهمة بصفة رسمية فى ولاية ثانية خلفا للجزائري خير الدين مضوي.



ويستعد الفريق لمواجهة منافسه “ناصر الفكرية” مساء الاثنين على ستاد الإسماعيلية ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



بدأ المران باجتماع عقده المدير الفنى مع اللاعبين طالبهم خلاله بتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الكأس والتعامل بجدية فى تلك المواجهة التى لا تقبل القسمة على اثنين فضلا عن زرع الروح القتالية لديهم.



شهد المران حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة واللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذى للإسماعيلى.



كما تطرق المران لتنفيذ ثلاث جمل فنية أولها التسليم والتسلم من لمسة واحدة فى مدة زمنية محددة، ثانيها أن يتم إقامة تدريبات خاصة على سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومي.



وأخر الجمل الفنية تبدأ على كيفية بناء الهجمات بشكل متنوع لإرباك دفاع الفريق المنافس وسط تألق لافت للنظر من جميع اللاعبين.



وحرص جهاز الدراويش على تخصيص جانب من التدريبات للقفز عبر الحواجز من أجل الارتقاء بمعدلات لياقتهم البدنية.



واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين حيث حرص البرازيلى فييرا على إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات حول كيفية التمركز الصحيح سواء فى الحالة الهجومية أو الدفاعية.