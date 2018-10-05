ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أول رد من هنا شيحة بعد شائعة زواجها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
شاركت الفنانة هنا شيحة تعليقًا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، فسره متابعوها بأنه رد غير مباشر على شائعات زواجها من الفنان أحمد فلوكس التي انتشرت مؤخرًا، دون تأكيد أو نفي من أي منهما.

وقالت هنا شيحة: «انا لو اعرف الإجابة.. مكنتش سألت.. انا لو أقدر أقول.. مكنتش سكت.. بس مش كل الأماني متاحة.. ومش كل الآلام مباحة.. باسأل نفسي امتى الراحة؟.. رديت لو أعرف كنت جاوبت.. هنا شيحة».

يذكر أن الفنانة هنا شيحة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم جديد مع محمد سعد بعنوان "محمد حسين"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره فور الاستقرار بشكل نهائى على مخرج العمل.
أول رد من هنا شيحة بعد شائعة زواجها

ترشيحاتنا

صورة جديدة لحارس الأهلي وزوجته على إنستجرام

كلوب يعلق على تراجع أداء محمد صلاح وكيفية التغلب على مانشستر سيتي

من هو مذيع بيان نصر أكتوبر الشهير؟.. هنا القاهرة.. عبرنا قناة السويس

أسرار وكواليس استعادة آثار سيناء من إسرائيل في كتاب جديد

قبل وصولها إلى مصر.. رحلة ميلانيا ترامب بأفريقيا في صور

فيديو نادر.. الرئيس السادات والملك فيصل فى زيارة لخط بارليف بعد تحطيمه

مظاهرة في حب الفيشاوي خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الفنان الكبير: أعلنت عن إصابتي بالسرطان لكسر الخوف والرهبة.. وهذان الفنانان أول من أخبراني بمرضي

وفاة المخرجة عطيات الأبنودى عن عمر 79 عاما

ريم أشرف تكسر الرقم القياسى لأطول غطسة وتحقق رقما جديدا.. صور

صحة الوادي الجديد تكشف عدد المصابين في حريق الراشدة

تعرف على حقيقة رفع أسعار السجائر فى الفترة المقبلة.. فيديو

سيلفستر ستالون: سأعود إلى القاهرة لزيارة المتاحف الأثرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

فيديو

سمير فرج يوضح تكتيك مصر فى إغلاق باب المندب في حرب 73
سمير فرج: شارون اعترف بأن الجندى المصرى هو مفاجأة حرب 73
ملكة جمال العرب: مشروعى يستهدف نقل جنسية الأطفال للأم حال الانفصال.. فيديو
إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن الأندية المحرومة من حق التصويت في عمومية الجبلاية
سمير فرج يكشف طريقة التغلب على الطيران الفانتوم الاسرائيلى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟