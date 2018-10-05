أول رد من هنا شيحة بعد شائعة زواجها

شاركت الفنانة هنا شيحة تعليقًا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، فسره متابعوها بأنه رد غير مباشر على شائعات زواجها من الفنان أحمد فلوكس التي انتشرت مؤخرًا، دون تأكيد أو نفي من أي منهما.



وقالت هنا شيحة: «انا لو اعرف الإجابة.. مكنتش سألت.. انا لو أقدر أقول.. مكنتش سكت.. بس مش كل الأماني متاحة.. ومش كل الآلام مباحة.. باسأل نفسي امتى الراحة؟.. رديت لو أعرف كنت جاوبت.. هنا شيحة».



يذكر أن الفنانة هنا شيحة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم جديد مع محمد سعد بعنوان "محمد حسين"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره فور الاستقرار بشكل نهائى على مخرج العمل.

