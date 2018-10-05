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تعرف على الفنان السجان لأنور السادات في المعتقل.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:57 م
عبد الخالق صلاح
أكدت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على اعتقال والدها أكثر من مرة، منوهة الي أنه في إحدى المرات ذهبت وهي طفلة بصحبة أسرتها لزيارة والدها في المعتقل وكان الضابط المسؤول «النبطشي» هناك الممثل صلاح ذو الفقار.

وأوضحت رقية خلال حوارها مع الإعلامية « منى الشاذلي»، أن الفنان الراحل صلاح ذو الفقار تخرج حديثا في كلية البوليس وقتها، وبمجرد رؤيته لها في حالة من الخوف تصرف معها بطريقة إنسانية، حيث أخذها واشترى لها قطعة شوكولاتة.

وأكدت رقية أن صلاح ذو الفقار قال لها: «متخافيش يا حبيبتي بابا مسجون سياسي»، مشيرة أنها قابلت الفنان الراحل وذكرته بالواقعة فيما بعد.

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