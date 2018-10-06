اللواء سامح العشري يكشف خداع الفريق أبو سعدة للقوات الإسرائيلية في معركة الفردان

في هذا اليوم العظيم لن أتكلم عن نفسي، ولكن سأتكلم عن أستاذي وأبي الروحي ومعلمي البطل العظيم - رحمه الله -الفريق حسن علي أبو سعده، ( العميد حسن أبو سعده في حرب أكتوبر ) قائد الفرقة الثانية مشاة وسط الجيش الثاني والمجهود الرئيسي للجيش يمينها الفرقة 16 ويسارها الفرقة 18، بهذه الكلمات بدأ اللواء أركان حرب متقاعد سامح العشري، ابن مدينة بيلا بكفر الشيخ، وأحد أبطال حرب أكتوبر حديثه لـ"صدى البلد"، والذي كان برتبة نقيب في حرب أكتوبر.



قال العشري، لـ"صدى البلد"، أبو سعده رحمه الله ومنذ تخرجي وكان وقتها قائد اللواء السابع المشاة الفرقة 19 مشاة بالجيش الثالث، مؤمنًا بي وبقدراتي ولذلك احتضنني وأخذني معه أينما ذهب، والحديث هنا عن الفرقة الثانية التي كانت أول فرقة تعبر القناة يوم 6 أكتوبر كاملة علي مستوي القوات المسلحة وبدون خسائر.



وأضاف يوم 8 أكتوبر قام اللواء 190 مدرع بقيادة العقيد عساف ياجوري تحت قيادة الجنرال آدان بعمل هجوم مضاد علي مواقع الفرقة، وتم إبلاغ العميد من قوات اﻻستطلاع التي كنت أحد أفرادها أن الهجوم في اتجاه كوبري الفردان، ففوجئنا بالقائد البطل يعطي قرارا علي مسئوليته الشخصية بعمل ما يسمى بأرض القتل، وهو التنفيذ العملي لما نسميه عنصر المبادأة، وتحمل المسئولية ثقة في نفسه ورجاله.



وتابع "جمعنا وشرح القرار وأعطي أمر القتال وتمني لنا النجاح وقال رجال أبو سعدة قادرين علي تنفيذ المطلوب .. الحديث لقادة اﻷلوية واللواء المدرع واﻻستطلاع، وانصرف الجميع، وبدأت تنفيذ الخطة وهي دفع العدو لمكان جهزناه بقوة نيران رهيبة، وسمحنا للعدو بالتوغل داخل قواتنا وعلي مسافة 3 كيلو من القناة، ونشوة النصر الكاذب تملأ رئاتهم متصورين أن القوات انسحبت".



وأضاف، وإذا بالكماشة تطبق عليه وكمية من النيران من كافة اﻷسلحة بحيث تم تدمير معظم الدبابات واﻵليات وتم اﻹستيلاء علي 8 دبابات سليمة وانهارت القوات اﻹسرائيلية من هول المفاجأة، وهرب العقيد عساف ياجوري، ولكن كان له بالمرصاد دفعتي الغالي البطل الشهيد النقيب فاروق فؤاد سليم والنقيب يسري عماره وقاما بأسره وتسليمه".



وتابع: كانت المفاجأة لقائد الجيش ولرئيس عمليات القوات المسلحة اللواء محمد عبد الغني الجمسي، عن كيفية تنفيذ هذه الخطة، فلقد كان رحمه الله قائدًا شجاعًا صاحب قرار، هذه تذكرة وذكرى لروح البطل أستاذي الذي نفذ أسلوبًا جديدًا في القتال يدرس اﻵن في المعاهد العسكرية".