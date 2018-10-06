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فن

فى عيد ميلادها.. 5 معلومات عن ريم البارودى

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة ريم البارودى بعيد ميلادها, حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتى لمعن فى مجال الدراما التليفزيونية فى الفترة الماضية من خلال عدد من الأعمال مثل: الباطنية, أزمة نسب, دلع بنات, حدائق الشيطان, جدار القلب , الرحايا , مملكة الجبل , عابد كرمان , وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.

1- دخلت مجال الفن عن طريقة مشاركتها فى الإعلانات.

2- شاركت فى بداية مشوارها الفنى فى فيلم امرأة هزت عرش مصر, إلا أن معظم مشاهدها تم حذفها.

3- تربطها صلة قرابة بالفنانة شمس البارودى, فالأخيرة نجلة عم والدها.

4- تزوجت مرة واحدة من الفنان أحمد سعد وانفصلت عنه.

5- صرحت أنها لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها فى بطولة فيلم "الفيل فى المنديل" و"سالم أبو أخته".

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