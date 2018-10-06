الأمم المتحدة تسلم 1500 أسرة نازحة في ريف حلب مساعدات إنسانية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن تسليم 1500 أسرة من النازحين في ريف حلب مساعدات إنسانية لمواجهة فصل الشتاء المقبل.



وذكرت المفوضية،وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت،أنها تعمل على تقديم مساعدات لأكثر من مليون محتاج في مخيمات النزوح في سوريا قبل فصل الشتاء ضمن اتفاقها مع دمشق على تسهيل تدفق المساعدات للمحتاجين" .



يذكر أن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري دعا أطراف النزاع في إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات من داخل سوريا إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.



وقال الزعتري" إن الوضع في سوريا ينقسم بين سوريا تحت سيطرة الدولة والحكومة السورية، وسوريا تحت سيطرة المنظمات أو الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن سوريا ما تزال تمر بأزمة إنسانية قوية، وهذه الأزمة الإنسانية تطال ما يقارب 13 مليون مواطن سوري ولاجئ أيضا".