ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كنت في بالي للهضبة عمرو دياب تريند رقم 1 على يوتيوب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حققت أغنية "كنت فى بالى، للهضبة عمرو دياب، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التريند رقم 1 على يوتيوب.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان وليد جويد، وتوزيع أسامة الهندى، وتعتبر إحدى أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتى"، وبمثابة التعاون الرابع الذى يجمع الهضبة بالشاعر الغنائى نادر عبد الله، حيث تعاونا فى أغنية "ياهناه"، والتى تم طرحها فى نفس ألبومه الجديد، ومن قبل تعاون الاثنان فى أغنيتى "ريحة الحبايب"، و"خلينا نشوفك".

ترشيحاتنا

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

مشروع قانون لزيادة نصيب الفرد لـ 150 جنيها ببطاقة التموين

الرئيس الإماراتي يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

احتراق الوحدة الصحية وإقامة مستشفى ميداني لعلاج مصابي حريق الراشدة.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

الرئيس السيسي: مصر أثبتت أن الحفاظ على التراب الوطني واجب مقدس

7 خطوات للتغلب على مشكلة ضعف الذاكرة

السيسى: انتصار أكتوبر لم يكن صدفة والسلام يجب أن يستند إلى العدل والقوة

نجلة السادات: أبى تنبأ باستشهاده قبلها بأسبوعين وجهز مدفنه

اكتشفي طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة لزيادة النشاط

لجنة الفتوى: يجوز تغيير محل النذر في هذه الحالة

وزير التعليم للأهالي: اطلعوا على كتب أولى ابتدائي لتعرفوا فلسفة النظام الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

فيديو

الرئيس السيسي: الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال
السيسي: فخورون بما حققناه ونتطلع لتحقيق المزيد .. فيديو
الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لا تقل خطورة عن باقي الحروب ..فيديو
السيسي: واجهنا أصعب التحديات وحافظنا على دولتنا ..فيديو
الرئيس السيسي: تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وشهداء أكتوبر الأبرار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟