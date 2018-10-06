كنت في بالي للهضبة عمرو دياب تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية "كنت فى بالى، للهضبة عمرو دياب، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التريند رقم 1 على يوتيوب.



الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان وليد جويد، وتوزيع أسامة الهندى، وتعتبر إحدى أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتى"، وبمثابة التعاون الرابع الذى يجمع الهضبة بالشاعر الغنائى نادر عبد الله، حيث تعاونا فى أغنية "ياهناه"، والتى تم طرحها فى نفس ألبومه الجديد، ومن قبل تعاون الاثنان فى أغنيتى "ريحة الحبايب"، و"خلينا نشوفك".

