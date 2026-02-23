مواجهة ظاهرة تداول الأدوية خارج المنظومة الرسمية | على طاولة النواب الآن

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الصحية بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية ومنظومة الدواء.

ويناقش الاجتماع عرضًا شاملًا للتحديات التي تواجه هيئة الدواء المصرية، إلى جانب بحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تراخيص التركيبات الدوائية، ونواقص الأدوية، وأوضاع المستشفيات والوحدات الصحية في عدد من المحافظات.

كما يتناول الاجتماع سبل ضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية خارج المنظومة الرسمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.