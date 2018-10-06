مدبولي: 5.2 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي لمدينة 6 أكتوبر

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن خطة العام المالي 2018 / 2019، بمدينة 6 أكتوبر، 5.216 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.





وأوضح أن ما تم صرفه بالعام المالى 2017 /2018، بلغ 6.9 مليار جنيه، حيث تم صرف 2.41 مليار جنيه على أعمال المرافق من محطات وشبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات)، و4.387 مليار جنيه على مشروعات الإسكان، بجانب صرف 104 ملايين جنيه على المبانى الخدمية.





وقال: جارٍ تنفيذ 6720 وحدة سكنية (280 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، بالتوسعات الشمالية بجوار نادى الصيد، بالمدينة، وتخطت نسبة الإنجاز 50 %، وجارٍ الإعداد للبدء فى طرح تنفيذ 2400 وحدة سكنية (100 عمارة) أخرى بالمشروع، بالحى التاسع بوسط المدينة، ليصبح إجمالى الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، 9120 وحدة (380 عمارة).





وبالنسبة لمشروعات المرافق بمدينة 6 أكتوبر، أضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة: تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الرفع، وشبكات الرى، للاستفادة من مياه الصرف المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة، بدلًا من المياه المنقاة، والمرحلة الثانية من محطة المياه والمأخذ والروافع بطاقة 400 ألف م3/يوم، لسد احتياجات التوسعات بالمدينة، بجانب استكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى للتوسعات الشرقية بالمدينة، لخدمة التوسعات الشرقية بالمدينة والبالغ مساحتها 8300 فدان (تجميع مياه الصرف الصحى ورفعها إلى محطة المعالجة بالشيخ زايد)، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى للتوسعات الشمالية بالمدينة، لخدمة التوسعات الشمالية بالمدينة والبالغ مساحتها 3000 فدان (تجميع مياه الصرف الصحى وضخها إلى محطة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر)، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مرافق أراضى بيت الوطن، والإسكان الاجتماعى، والمميزة، والأكثر تميزًا، وتوصيل المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ شبكات الرى لحدائق أكتوبر.





وبخصوص المشروعات الخدمية بالمدينة، قال المهندس علاء منيع: جارٍ تنفيذ مدرسة، وسوق تجارية، وحضانة، ووحدة صحية، وتم طرح تنفيذ سوق تجارية، وحضانة، ووحدة صحية، وجارٍ طرح تنفيذ مدرسة، وقسم شرطة، وأسواق تجارية، وموقف إقليمى.





وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح تطوير 4 محاور رئيسية، متضمنة تنفيذ 15 كوبرى (10 كبارى عند التقاطعات + 5 كبارى دوران للخلف) ونفقين، و9 كباري مشاة، على هذه المحاور طبقًا للدراسة المرورية لمنع التكدسات الحالية والمستقبلية، وتسهيل الحركة المرورية داخل محاور المدينة، وتلافى التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية، بتكلفة إجمالية 3.9 مليار جنيه ضمن الخطة التنموية لجهاز المدينة 2017-2019.





وحول مشروعات محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، أشار المهندس علاء منيع إلى أنها تتضمن، مشروع أعمال تطوير وتنفيذ رفع كفاءة وصلة دهشور الشمالى (من طريق بوابة مصر إسكندرية الصحراوية وحتى الواحات) مرورًا بمحور 26 يوليو، والمحور الدائرى الواصل بين طريق الواحات عند المنطقة الصناعية مارًا بحدائق أكتوبر حتى تقاطع الدائرى مع الواحات الأوسطى بطول، ومحور الواحات من طريق الفيوم وحتى انتهاء المنطقة الصناعية، وتطوير وصلة دهشور الجنوبية (الطريق الأوسطى) لربط طريق الفيوم مع طريق الواحات، وبه طريق للشاحنات بطول 18 كم وعرض 84 م، ومشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الشمالى الرابط بين وصلة دهشور الشمالية وحتى منطقة المطورين.





وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2 وبطول 2 كم ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تم تسويتها وتطهيرها من المخلفات وإعدادها للزراعة لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، موضحا أن مسطحات الزراعة تصل إلى 40422 مترًا مسطحًا ما بين النجيل والشجيرات، تتوسطها أنواع مختلفة من الأشجار (الفيكس، والبونسيانا، والجاكرندا، والكاسيا نيدوزا، والنخيل البلدي)، بإجمالي حوالي 400 شجرة و300 نخلة، ويتخلل المسطحات الخضراء مساران أحدهما للدراجات بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم، والآخر للمشاه بعرض 3 أمتار وبطول 2 كم يتوسطه ساحات بها 12 برجولة، والعديد من أماكن الجلوس والاسترخاء، بالإضافة الي واحة نخيل بمسطح 700 م2، مُنفذة من الرخام (ترستا)، وتتنوع الساحات ما بين المُنفذة بالخرسانة المطبوعة، والمُنفذة بالرخام، كما يوجد عدد من المشايات العرضية، التي تربط الأرصفة الخارجية بمسار المشاه الرئيسي لتحقيق سهولة الوصول، بجانب توافر العديد من مواقف الانتظار، والتي تتسع لاستقبال 200 سيارة، وتم تجهيز الموقع للاستخدام الليلي من خلال توفير أعمدة إنارة ديكورية على مسارات الدراجات والمشاه والجزر والساحات.





وأوضح المهندس علاء منيع، أن جهاز المدينة بدأ تنفيذ خطة لتطوير وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، ويتم ذلك بالتوازى مع مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية الجارى تنفيذها بالمدينة، ويشمل التطوير إزالة الأجزاء المتهالكة بالطبقة الرابطة للأسفلت، وتأهيل السن واستكماله، وإعادة رصف أجزاء الطبقة الرابطة، وتنفيذ البردورات، وتنفيذ الطبقة السطحية لكامل الطرق، والتبليطات للأرصفة بالإنترلوك، وتنفيذ عدد من المطبات من البازلت، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة تقديرية 817 مليون جنيه، وتشمل، تطوير الأحياء السكنية من (1 - 5)، وتطوير المنطقة الصناعية (1 – 3)، وتطوير المجاورتين (13 - 14) بمنطقة غرب سوميد، وتطوير الطرق بالتوسعات الشرقية، وتطوير منطقة إسكان الشركات بالتوسعات الشمالية، ورصف طرق منطقة 2000 قطعة بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية، وتطوير الطريق الشمالى، وتم طرح باقى المشروعات بالأحياء السكنية ضمن خطة التنمية بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه، بخلاف مشروعات جارٍ إعداد مستندات الطرح لها.





وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تبنى جهاز المدينة مبادرة لترشيد استهلاك المياه فى عدة مستويات، من ضمنها أعمال الزراعة بالمدينة، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في ترشيد استهلاك المياه على جميع المستويات، حيث تم إعداد دراسة باستخدام النباتات التى تحتاج إلى كميات قليلة من المياه، وأقل تكلفة فى صيانتها، وتم تنفيذ هذه الدراسة فى زراعة جزر محاور الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، ونجحت التجربة فى زراعة الجزيرة الوسطى بمحور العبور (المحور الواصل بين طريق الواحات وحتى طريق إسكندرية الصحراوى) بطول 13 كم وعرض الجزيرة 11 م، بمسطح حوالى 30 فدانًا، وتم زراعتها بنباتات الصبار وبعض النباتات الأخرى التى تحقق مسطحات خضراء، وزهورًا مختلفة الألوان، بديلًا عن مسطحات النجيلة، وتوفر هذه النباتات أكثر من 50 % من استهلاك المياه، ويتم ريها بنظام التنقيط، وفى فترات زمنية متباعدة، بديلًا عما تحتاجه النجيلة من رى بالرش والغمر، وفى فترات زمنية قريبة، كما أن تكلفة الصيانة والعمالة لهذه النباتات أقل بكثير مما تحتاجه مسطحات النجيلة، وجارٍ دراسة تطبيق هذه التجربة فى جميع المسطحات الخضراء التى سيتم زراعتها مستقبلًا فى المدينة.