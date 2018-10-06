ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئيس السيسي: تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وشهداء أكتوبر الأبرار

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريـم الـخـطيب
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وأرواح شهدائنا الأبرار أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وقال «السيسي» خلال كلمته بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، إنه جاءت حرب أكتوبر بقرار الزعيم أنور السادات وقيادته لتعلن أن مصر قادرة على إعادة صياغة ما لا ترضى عنه أو تقبله.

وأوضح الرئيس السيسي أن شعب مصر العظيم أدرك أهمية السلام ونفذته قيادته التاريخية والمتمثلة في الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأشار إلى أن مصر أثبتت في السلام نفس قدرتها في الحرب وأن الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال.

ترشيحاتنا

7 خطوات للتغلب على مشكلة ضعف الذاكرة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 6 أكتوبر 2018

الرئيس السيسي: مصر عصية على الانكسار .. فيديو

اغتنم.. أفضل صيغة للصلاة على النبي تجعلك تفوز بـ8 أمور

مشروع قانون لزيادة نصيب الفرد لـ 150 جنيها ببطاقة التموين

تريزيجيه يحقق 3 أرقام قياسية مع قاسم باشا أمام جوزتيبي .. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

احتراق الوحدة الصحية وإقامة مستشفى ميداني لعلاج مصابي حريق الراشدة.. فيديو

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

وزير التعليم للأهالي: اطلعوا على كتب أولى ابتدائي لتعرفوا فلسفة النظام الجديد

الرئيس السيسي: مصر أثبتت أن الحفاظ على التراب الوطني واجب مقدس

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

فيديو

الرئيس السيسي: الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال
السيسي: فخورون بما حققناه ونتطلع لتحقيق المزيد .. فيديو
الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لا تقل خطورة عن باقي الحروب ..فيديو
السيسي: واجهنا أصعب التحديات وحافظنا على دولتنا ..فيديو
الرئيس السيسي: تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وشهداء أكتوبر الأبرار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟