الرئيس السيسي: تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وشهداء أكتوبر الأبرار

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وأرواح شهدائنا الأبرار أبطال حرب أكتوبر المجيدة.





وقال «السيسي» خلال كلمته بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، إنه جاءت حرب أكتوبر بقرار الزعيم أنور السادات وقيادته لتعلن أن مصر قادرة على إعادة صياغة ما لا ترضى عنه أو تقبله.





وأوضح الرئيس السيسي أن شعب مصر العظيم أدرك أهمية السلام ونفذته قيادته التاريخية والمتمثلة في الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام.



