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رياضة

بايرن ميونخ يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويدخل الفريق البافاري المباراة لتخطي النتائج السلبية في المباريات الماضية، حيث تعادل أمام أوجسبورج 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة، وخسر أمام هرتا برلين 2-0 في الجولة السادسة والماضية، كما تعادل أمام فريق أياكس الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا 1-1.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة اليوم،من أجل استعادة الثقة مرة أخرى وتحقيق الانتصارات.

ويحتل البايرن المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

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