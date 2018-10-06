قصور الثقافة تصدر كتابا عن كابتن غزالي

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "كابتن غزالى .. شاعر المقاومة وذاكرة الوطن" للكاتب محمد حسن مصطفى، وذلك ضمن إصدارات سلسلة "إصدارات خاصة" التي يرأس تحريرها الدكتور أحمد عواض.



وتحْتفي فصول هذه الدراسة بإعادة قراءة أوراق تجربة نضــــالية مصريــــــة عربية متميزة وهي أغنية المقاومة عند "ولاد الأرض" الفرقة النضاليـــــــة التي تشكلت في الساعات الأولى عقب هزيمة يونيو 1967، وما أبدعته قريحــــــة شاعرها ومنشدها الأول الكـــــــابتن محمد أحمد غزالي وجموع الشعـــــراء والأدباء بمدينة السويس من أغنيات رافضة وثورية.