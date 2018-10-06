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اقتصاد

جمارك الأقصر تحبط 54 محاولة تهريب بـ1.1 مليون جنيه

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أحبطت ادارة مكافحة التهرب الجمركي بمطار الأقصر برئاسة محمد شمس، 54 محاولة لتهريب كمية من البضائع (فلاتر مياه، قطع غيار واطارات سيارات ودراجات نارية، اكسسوارات موبايلات، أدوات صحية وكهربائية وإنارة، عدد يدوية، مفصلات أبواب،آلات زراعية،أدوات منزلية، تونة، زيوت عطرية وصابون، ريسيفرات)، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون جنيه.

جاء ذلك بالتعاون مع مباحث الرسوم والضرائب بجنوب الصعيد وأسيوط بإشراف كلا من العقيد محمد بهاء الدين والعقيد طارق عبد الجواد.

هذا فيما تم تشكيل لجنة جمركية مكونة من (محمد المغربي، الحسين علي، محمد الليثي، روماني حنا،عبد الجواد حمام، الرائد باسم سيف، الرائد محمد عبد الكريم)، لفحص البضائع، وتم تحرير 54 محضر تهرب واخطار طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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