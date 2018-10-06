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رياضة

بيل وبنزيما يقودان ريال مدريد وأسينسو على دكة البدلاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:04 م
ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو
حسن العمدة
أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه، التي ستواجه ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

وقرر لوبيتيجي، إبقاء ماركو أسينسيو، على مقاعد البدلاء، مقابل الدفع بجاريث بيل، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت تشكيلة الملكي كالتالي:

تيبو كورتوا، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، أودريوزولا، داني سيبايوس، جاريث بيل، كريم بنزيما.

بينما جاءت تشكيلة ألافيس كالآتي:

باتشيكو، دوارتي، ماريبان، لاجوارديا، نافارو، بينا، واكاسو، داركو، رودريجيز، جوميز، كاليري.

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