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محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على حالة مريضين التقى بهما في جولة تفقدية سابقة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:14 م
محافظ بني سويف يطمئن
محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لمريضين
محمد عبد الحليم
تابع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مستجدات الحالة الصحية لمريضين بوحدات الغسيل الكلوى، واللذين قد التقى بهما أثناء جولته السابقة لمستشفى ناصر العام، حيث استمع لهما أثناء تواجدهما بالمستشفى، وأمر بسرعة نقلهما لمستشفى بني سويف لتلقى الرعاية الطبية اللازمة في بعض التخصصات غير المتوافرة حاليا بمستشفى ناصر، مشددا على متابعة حالتيهما الصحية حتى تماثلهما للشفاء، ومؤكدا لذويهما أن مكتبه مفتوح وتليفونه متاح دائما للتواصل معه شخصيًا وطمأنته بشفاء أقاربهما وكذلك المرضى جميعا.

وأكد محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين في تقريره الذي عرضه على المحافظ، أنه بخصوص المواطن محمد محمد سعد رزق، والذي يعاني من تورم بذراعه اليمنى، فقد تم نقله فور تعليمات المحافظ إلى مستشفى بني سويف بواسطة سيارة اسعاف ناصر، وتم توقيع الكشوفات الطبية والأشعة المطلوبة، حيث تبين أن التورم بذراعه اليمنى ناتج عن تعرض المريض إلى جلطة وريدية الرئيسية بالذراع، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الرعاية والعلاج اللازم له، وهو حاليًا يتماثل للشفاء.

وأشار مدير عام خدمة المواطنين إلى أنه تم توقيع الكشوفات والفحوصات الطبية على المواطنة صباح حميدة، والتي التقت بالمحافظ المستشار هاني عبد الجابر أثناء جولته بوحدات غسيل كلوى ناصر، حيث تم اجراء عملية وصلة غسيل كلوى لها، ويتم متابعة حالتها الصحية حتى تستطيع تلقى خدمة الغسيل الكلوي بالشكل المطلوب.

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