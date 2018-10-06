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رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: نصر أكتوبر أخرجنا من ظلام نكسة 67

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن نصر أكتوبر استعاد الكرامة العربية والمصرية.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « كنا متعطشين لاستعادة كرامتنا وأرضنا قبل نصر أكتوبر ، والنصر أخرجنا من ظلام ما بعد 1967».

ووجه عامر التحية للقوات المسلحة قائلأً «نفخر بانتمائنا للجيش الذي ينبثق من الشعب المصري ويبتعد كل البعد عن الطائفية»، مؤكدا أن القوات المسلحة تواجه التحديات لتحقيق الأمن القومي الشامل والمشاركة في التنمية.

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