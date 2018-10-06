الأهلي يمدد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي خمسة مواسم

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمد الشناوي لتغلق جميع الأبواب على العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.



وكشفت مصادر خاصة، أن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بذل جهدًا كبيرة لإنهاء ملف محمد الشناوي الذي حصل على عروض عربية وعالمية كبيرة .



ونجح يوسف في إقناع حارس المرمى بتمديد تعاقده لخمسة مواسم ليظل بالقميص الأحمر دون قيد أو شرط.